США: семнадцатилетняя девушка едва не угнала самолёт

//Происшествия 13+

19 декабря 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

17-летняя девушка в Калифорнии предприняла попытку угона самолёта в городе Фресно. Несовершеннолетняя сумела перелезть через ограждение с колючей проволокой в международном аэропорту Йосемити. После этого юная злоумышленница незаметно прошла к частному самолету, уселась в кресло пилота и завела двигатель.

Однако навыки управления не позволили девушке взлететь – самолёт проехал по взлётно-посадочной полосе несколько десятков метров, после чего врезался в техническое здание. Позже выяснилось, что борт был технически неисправен и стоял в аэропорту на ремонте.