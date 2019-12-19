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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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США: семнадцатилетняя девушка едва не угнала самолёт

, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

США: семнадцатилетняя девушка едва не угнала самолёт
фото: pixabey

17-летняя девушка в Калифорнии предприняла попытку угона самолёта в городе Фресно. Несовершеннолетняя сумела перелезть через ограждение с колючей проволокой в международном аэропорту Йосемити. После этого юная злоумышленница незаметно прошла к частному самолету, уселась в кресло пилота и завела двигатель.

Однако навыки управления не позволили девушке взлететь – самолёт проехал по взлётно-посадочной полосе несколько десятков метров, после чего врезался в техническое здание. Позже выяснилось, что борт был технически неисправен и стоял в аэропорту на ремонте. 

 

СЕ

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