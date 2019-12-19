Ради спасения собаки бразилец 20 минут боролся с анакондой

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19 декабря 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Мужчина в бразильском муниципалитете Жаборанди в штате Сан-Паулу спас свою собаку от четырехметровой анаконды.

Пауло Маркети спас питомца в результате 20-минутной схватки со змеей. Мужчина катался с приятелями на велосипеде. Бежавший за ним пес подошел к воде, чтобы попить, как вдруг его схватила и потянула анаконда. Маркети услышал скулящую собаку и поспешил на помощь. Мужчине удалось вытащить животное на берег, он попытался оттащить анаконду, однако хватка была слишком сильной. К спасению собаки подключились приятели Маркети.

"Операция" по спасению пса длилась 20 минут. Сообщается, что животное не пострадало и быстро оправилось от шока.