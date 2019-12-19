Воспитатель детсада скончалась во время ложной эвакуации

//Происшествия 13+

19 декабря 2019, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня, 19 декабря, во многие детские сады Дальнего Востока поступила ложная информация о минировании. Началась эвакуация воспитанников дошкольных учреждений. В детсаде No 24 города Биробиджана воспитатель почувствовала себя очень плохо именно в момент эвакуации. Ей вызвали скорую помощь, однако спасти педагога не удалось. Женщине было 73 года. Очевидцы говорят, что она успела отвести детей ясельной группы в соседнее здание, но по дороге упала и скончалась.



На место происшествия прибыл губернатор, городское руководство. Чиновники обещали, что семье погибшей будет оказана материальная помощь для организации похорон. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.



Всего ложных сообщений об угрозах взрыва было отправлено в 90 детских садов по всему Дальнему Востоку. За один день эвакуировано более 10 тысяч детей, их размещали в соседних учебных заведениях.



Сотрудники детских садов всегда действуют согласно инструкции. К некоторым дошкольным учреждениям были направлены автобусы для обогрева малышей. Эвакуация была проведена слаженно. Дети сразу получили необходимую помощь, никто не потерялся. Постепенно родители забрали своих малышей. Большая часть детских садов уже проверена, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Специалисты утверждают, что огромное количество ложных звонков о минировании поступает с территории Украины. Помимо доставленных неудобств и издевательств теперь на совести террористов смерть человека.



