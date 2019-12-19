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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Москвичка устроила взрыв, пытаясь сварить наливку по рецепту из Сети

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Москвичка устроила взрыв, пытаясь сварить наливку по рецепту из Сети
Фото: pixabay.com

В Москве 65-летняя жительница устроила в квартире взрыв и чуть не погибла от полученных ожогов. Как рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения, женщина всего лишь пыталась сварить наливку, рецепт которой нашла в Интернете.

В департаменте сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда женщина начала вливать спирт в кипящий фруктовый сироп. «Облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв – мгновенное воспламенение спиртового облака в смеси с кислородом воздуха», - рассказали в ведомстве. Женщина получила ожоги 32% поверхности тела, которые в совокупности с гипертонией, ишемической болезнью сердца и диабетом могли стать смертельными.

В департаменте также отметили, что недавно из ожогового центра выписали человека, попавшего туда при сходных обстоятельствах. «И снова – рецепт из интернета», - резюмировали в ведомстве.

АБ

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