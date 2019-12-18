В Ташкенте четыре человека погибли при строительстве метро

//Происшествия 13+

18 декабря 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Проливной дождь привел к частичному обвалу грунта объемом около 250 кубических метров на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте в среду, 18 декабря.

По данным МЧС, инцидент произошел около 8 утра по московскому времени. Первоначально из-под завалов извлекли тела двоих рабочих. К настоящему же моменту общее число погибших достигло уже четырех человек.

Личности троих установлены, личность четвертого человека выясняется. Спасательная операция на месте трагедии продолжается. По словам представителя мэрии, пока удалось раскопать не более трети завала.