Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Ташкенте четыре человека погибли при строительстве метро

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Ташкенте четыре человека погибли при строительстве метро
фото: Instagram

Проливной дождь привел к частичному обвалу грунта объемом около 250 кубических метров на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте в среду, 18 декабря.

По данным МЧС, инцидент произошел около 8 утра по московскому времени. Первоначально из-под завалов извлекли тела двоих рабочих. К настоящему же моменту общее число погибших достигло уже четырех человек.

Личности троих установлены, личность четвертого человека выясняется. Спасательная операция на месте трагедии продолжается. По словам представителя мэрии, пока удалось раскопать не более трети завала.

АС

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан