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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Девушка подожгла квартиру парня, чтобы вернуть его

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Девушка подожгла квартиру парня, чтобы вернуть его
Фото: pixabay.com

В Удмуртии в городе Сарапуле 19-летняя жительница решила вернуть своего парня при помощи пожара. Девушка подожгла квартиру сожителя, а затем сожгла и его вещи. Фотографии происходящего она отправила ему в Instagram.

В Прокуратуре республики сообщили, что у девушки случилась ссора с возлюбленным, после чего он покинул квартиру. Девушка решила устроить пожар, чтобы мужчина вернулся, но прогадала. Тогда она тоже ушла из квартиры. Пламя потушили прибывшие пожарные.

Теперь девушке предстоит суд. Ее может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет.

АБ

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