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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Иркутск: из магазина вновь похитили букет цветов и мягкую игрушку

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Иркутск: из магазина вновь похитили букет цветов и мягкую игрушку
фото: pixabay

В Иркутске вновь похитили из магазина букет цветов и мягкую игрушку.При патрулировании наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого объекта – цветочного павильона на улице Маршала Жукова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По адресу сразу были направлены сотрудники ОВО. По приезду на место выяснилось, что двое злоумышленников воспользовавшись невнимательностью продавца, похитили из магазина 25 роз стоимостью 1500 рублей и мягкую игрушку.

Сотрудники Росгвардии, опросив очевидцев и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на грабителей и направились обследовать территорию.

СЕ

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