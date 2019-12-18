Домодедово: ювелирные изделия на несколько миллионов рублей пытались провезти пассажирки

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18 декабря 2019, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabay

Ювелирные изделия на несколько миллионов рублей пытались провезти пассажирки в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

В воздушную гавань из Баку прибыли две гражданки Киргизии, которые проследовали через «зеленый» коридор. В ходе досмотра багажа у них нашли незадекларированные украшения. Женщины сообщили, что планировали транзитом лететь в Киргизию, где собирались продать изделия.

Выяснилось, что стоимость украшений со вставками из драгоценных камней на внутреннем рынке России превышает 2,7 и 2,8 миллиона рублей. Пассажиркам грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.