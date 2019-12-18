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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В музее объяснили самопроизвольное поднятие купола над челябинским метеоритом

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

В музее объяснили самопроизвольное поднятие купола над челябинским метеоритом
фото: Instagram

Директор исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский назвал возможные причины самопроизвольного поднятия купола над фрагментом Челябинского метеорита на минувшей неделе.

По его словам, защитный купол над метеоритом мог самопроизвольно подняться из-за воздействия на управляющую электронику собственного магнитного поля космического объекта, либо сильного внешнего излучения.

Согласно составленному акту, купол сам по себе поднялся в 15:30 14 декабря. Из-за этого сработала сигнализация на посту охраны. При этом закрывали купол уже при помощи пульта. О происшествии уведомили руководство.

Фото: Айвар Валеев, Facebook

АС

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