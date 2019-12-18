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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Скончался юноша, упавший неделю назад на катке на Красной площади

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Скончался юноша, упавший неделю назад на катке на Красной площади
каток, Sergey Smirnov/Global Look Press

Сегодня стало известно, что скончался 20-летний москвич, который больше недели назад упал на катке на Красной площади и сильно ударился головой. Врачи всеми силами боролись за жизнь пациента.

Отмечается, что юноша был госпитализирован 9 декабря. Медики диагностировали у пострадавшего серьезную черепно-мозговую травму с кровоизлиянием.

Источник в оперативных службах столицы уточнил, что житель Москвы скончался в минувший вторник, 17 декабря. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов города устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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