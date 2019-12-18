Умер пострадавший при взрыве газа в Тюмени

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18 декабря 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nashgorod.ru

больничный коридор, pixabay.com

В тюменской больнице скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа 7 декабря в жилом доме на улице Павла Шарова в Тюмени. Именно этот человек незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы.

Гражданин в результате взрыва и последующего пожара получил 80% ожогов тела и дыхательных путей. В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что супруга умершего тоже получила травму, она в настоящий момент проходит лечение.

Напомним, после взрыва газа в жилом доме было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ранее сообщалось, что первой жертвой данной трагедии стал сотрудник газовой службы по имени Сергей Бортник.