Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Умер пострадавший при взрыве газа в Тюмени

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nashgorod.ru

Умер пострадавший при взрыве газа в Тюмени
больничный коридор, pixabay.com

В тюменской больнице скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа 7 декабря в жилом доме на улице Павла Шарова в Тюмени. Именно этот человек незадолго до взрыва вызвал сотрудников газовой службы.

Гражданин в результате взрыва и последующего пожара получил 80% ожогов тела и дыхательных путей. В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что супруга умершего тоже получила травму, она в настоящий момент проходит лечение.

Напомним, после взрыва газа в жилом доме было заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ранее сообщалось, что первой жертвой данной трагедии стал сотрудник газовой службы по имени Сергей Бортник.

ЕТ

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан