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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Казани гаишники поймали и оштрафовали деда мороза в санях и его «оленя»

, 13:03 [ «Аргументы Недели», ] Источник: instagram

В Казани гаишники поймали и оштрафовали деда мороза в санях и его «оленя»
скриншот кадра instagram-видео

Сразу шесть протоколов составили сотрудники казанского ГИБДД, остановившие автомобиль Mercedes с прикрепленными к нему санями, в которых сидел дед мороз. Видео появились в социальных сетях.

Автомобиль с санями был замечен возле ТЦ «Кольцо». Судя по не сильно грязным полозьям прицепа, дед мороз только выехал на проезжую часть.

Долгой поездки не получилось. Экстравагантное транспортное средство на проезжей части спровоцировало рисковую ситуацию. Его остановили сотрудники ГИБДД.

«А в машине сидят олени?»— прокомментировали появившееся видео пользователи социальных сетей.

Дед мороз и водитель были признаны нарушителями. Им выписали сразу шесть административных протоколов. Общая сумма штрафов составил 13500 рублей.

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