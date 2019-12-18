В Казани гаишники поймали и оштрафовали деда мороза в санях и его «оленя»

//Происшествия 13+

18 декабря 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: instagram

скриншот кадра instagram-видео

Сразу шесть протоколов составили сотрудники казанского ГИБДД, остановившие автомобиль Mercedes с прикрепленными к нему санями, в которых сидел дед мороз. Видео появились в социальных сетях.

Автомобиль с санями был замечен возле ТЦ «Кольцо». Судя по не сильно грязным полозьям прицепа, дед мороз только выехал на проезжую часть.

Долгой поездки не получилось. Экстравагантное транспортное средство на проезжей части спровоцировало рисковую ситуацию. Его остановили сотрудники ГИБДД.

«А в машине сидят олени?»— прокомментировали появившееся видео пользователи социальных сетей.

Дед мороз и водитель были признаны нарушителями. Им выписали сразу шесть административных протоколов. Общая сумма штрафов составил 13500 рублей.