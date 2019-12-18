Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за сообщений о

В среду, 18 декабря, сотрудники оперативных служб проверяют два московских аэропорта – Шереметьево и Домодедово. Данные меры были приняты после поступления анонимного сообщения с угрозой взрыва.
Ранее неизвестный сообщил, что в двух аэропортах столицы заложено взрывное устройство. В Шереметьево и Домодедово незамедлительно выехали специалисты, которые тщательно осмотрят все помещения авиагаваней. Отмечается, что эвакуация не проводится.
Ранее сегодня поступила информация о "минировании" всех станций Московского метрополитена, ТЦ "Европейский" и зданий двух судов.