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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за сообщений о "минировании"

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за сообщений о
аэропорт Домодово, Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

В среду, 18 декабря, сотрудники оперативных служб проверяют два московских аэропорта – Шереметьево и Домодедово. Данные меры были приняты после поступления анонимного сообщения с угрозой взрыва. 

Все станции московского метро получили сегодня сообщения о

Все станции московского метро получили сегодня сообщения о "минировании"

Ранее неизвестный сообщил, что в двух аэропортах столицы заложено взрывное устройство. В Шереметьево и Домодедово незамедлительно выехали специалисты, которые тщательно осмотрят все помещения авиагаваней. Отмечается, что эвакуация не проводится.

Ранее сегодня поступила информация о "минировании" всех станций Московского метрополитена, ТЦ "Европейский" и зданий двух судов.

ЕТ

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