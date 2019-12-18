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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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При взрыве петарды в Ленобласти пострадал школьник

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 47news

При взрыве петарды в Ленобласти пострадал школьник
петарды, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области из-за взрыва петарды пострадал школьник. Согласно последней информации, мальчик получил ожоги лица и рук.

Отмечается, что пострадавшего в ходе неосторожного обращения с пиротехникой жителя Каменногорска доставили в близлежащую больницу Светогорска вечером в четверг, 17 декабря.

Врачи, осмотревшие 14-летнего школьника, выявили у него серьезные поражения лица и рук. Пока не сообщается, в каком состоянии в настоящий момент находится подросток. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ЕТ

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