При взрыве петарды в Ленобласти пострадал школьник

Утром в среду, 18 декабря, стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области из-за взрыва петарды пострадал школьник. Согласно последней информации, мальчик получил ожоги лица и рук.
Отмечается, что пострадавшего в ходе неосторожного обращения с пиротехникой жителя Каменногорска доставили в близлежащую больницу Светогорска вечером в четверг, 17 декабря.
Врачи, осмотревшие 14-летнего школьника, выявили у него серьезные поражения лица и рук. Пока не сообщается, в каком состоянии в настоящий момент находится подросток. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.