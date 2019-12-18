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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пассажир скончался в московском трамвае

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Пассажир скончался в московском трамвае
салон автобуса, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, на северо-западе Москвы в трамвае скончался мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, к транспортному средству вызывали бригаду "скорой помощи".

Происшествие случилось около 07:30 на Сходненской улице. Отмечается, что во время поездки в трамвае маршрута № 6 47-летний гражданин внезапно почувствовал недомогание.

Мужчине незамедлительно вызвали медиков, однако они не смогли спасти ему жизнь. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства кончины человека. Выясняется, были ли у пассажира какие-либо хронические заболевания.

ЕТ

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