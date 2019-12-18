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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Мужчина сбежал от родственника, который нападал на него с ножом

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Мужчина сбежал от родственника, который нападал на него с ножом
Фотобанк АН

Россиянин чудом спас свою жизнь. Ему удалось с ножевым ранением сбежать от родственника, который начал нападать с ножом.

Мужчина обратился в полицию с ножевым ранением. Однако сотрудники полиции по прибытию на место обнаружили, что потерпевшего нигде нет.

В ведомстве рассказали: молодой человек нанес своему родственнику колото-резаную рану. Пострадавший сбежал с места преступления.

Впоследствии выяснилось, что сбежавшего госпитализировали с Новослободской улицы. Самого нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Там уже идет проверка по факту случившегося.

ЕЧ

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