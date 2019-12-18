Мужчина сбежал от родственника, который нападал на него с ножом

Россиянин чудом спас свою жизнь. Ему удалось с ножевым ранением сбежать от родственника, который начал нападать с ножом.
Мужчина обратился в полицию с ножевым ранением. Однако сотрудники полиции по прибытию на место обнаружили, что потерпевшего нигде нет.
В ведомстве рассказали: молодой человек нанес своему родственнику колото-резаную рану. Пострадавший сбежал с места преступления.
Впоследствии выяснилось, что сбежавшего госпитализировали с Новослободской улицы. Самого нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Там уже идет проверка по факту случившегося.