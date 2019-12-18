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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Смертельное ДТП произошло в Новой Москве

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
ДТП, pixabay.com

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в среду, 18 декабря, на территории Новой Москвы. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии погиб один человек.

ДТП случилось в поселке Птичное. В ГИБДД Москвы уточнили, что на дороге столкнулись две иномарки. В результате инцидента скончался водитель одной из легковушек. Подчеркивается также, что данные ряда СМИ о гибели несовершеннолетнего в ходе аварии не соответствуют действительности.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

ЕТ

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