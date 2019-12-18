Поезд насмерть сбил мужчину в московском метро

В столичном метро мужчина погиб после падения под поезд на станции "Коломенская" Замоскворецкой линии. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Ранее сообщалось, что поезда временно не ходили от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за инцидента с пассажиром.

Теперь уточняется, что около 7.40 на станции "Коломенская" пассажир упал на жесткий путь с платформы. Прибывающий поезд не успел затормозить. Наряд скорой медицинской помощи, вызванный на место, констатировал смерть человека. По факту происшествия проводится проверка.