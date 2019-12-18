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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Поезд насмерть сбил мужчину в московском метро

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Поезд насмерть сбил мужчину в московском метро
московское метро, pixabay.com
В столичном метро мужчина погиб после падения под поезд на станции "Коломенская" Замоскворецкой линии. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
 
Ранее сообщалось, что поезда временно не ходили от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за инцидента с пассажиром.
 
Теперь уточняется, что около 7.40 на станции "Коломенская" пассажир упал на жесткий путь с платформы. Прибывающий поезд не успел затормозить. Наряд скорой медицинской помощи, вызванный на место, констатировал смерть человека. По факту происшествия проводится проверка.
ЕТ

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