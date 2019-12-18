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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Сургуте

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Сургуте
крыло самолета, pixabay.com
Авиакомпания Utair опровергла информацию СМИ о том, что самолет Boeing 15 декабря совершил аварийную посадку в Сургуте. Инцидент якобы произошел из-за проблем с выпуском закрылок в ходе приземления. 
 
СМИ: в Сургуте совершил аварийную посадку самолет

СМИ: в Сургуте совершил аварийную посадку самолет

 
В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а самолет действительно уходил на второй круг, но исключительно по требованиям безопасности.
 
Ранее источники сообщили, что Boeing 737 ушел на второй круг из-за "невыпуска закрылок". Подчеркивалось также, что посадка борта прошла успешно.
ЕТ

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