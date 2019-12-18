//Происшествия 13+
Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Сургуте
18 декабря 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
18 декабря 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
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