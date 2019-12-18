Авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке самолета в Сургуте

Авиакомпания Utair опровергла информацию СМИ о том, что самолет Boeing 15 декабря совершил аварийную посадку в Сургуте. Инцидент якобы произошел из-за проблем с выпуском закрылок в ходе приземления.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что посадка прошла в штатном режиме, а самолет действительно уходил на второй круг, но исключительно по требованиям безопасности.