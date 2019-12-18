СМИ: в Сургуте совершил аварийную посадку самолет

//Происшествия 13+

18 декабря 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

крыло самолета, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, в СМИ появилась информация о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Сургуте. Соответствующие данные ранее сегодня предоставил источник.

Инцидент якобы произошел еще 15 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Воздушное судно вынуждено было уйти на второй круг из-за невыпуска закрылок.

Инсайдер уверяет, что аэродромные службы были подняты по тревоге, но посадка летательного аппарата прошла успешно. Информации от авиакомпании по поводу случившегося пока не поступало.