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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: в Сургуте совершил аварийную посадку самолет

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

СМИ: в Сургуте совершил аварийную посадку самолет
крыло самолета, pixabay.com

Утром в среду, 18 декабря, в СМИ появилась информация о том, что самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Сургуте. Соответствующие данные ранее сегодня предоставил источник.

Инцидент якобы произошел еще 15 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Воздушное судно вынуждено было уйти на второй круг из-за невыпуска закрылок.

Инсайдер уверяет, что аэродромные службы были подняты по тревоге, но посадка летательного аппарата прошла успешно. Информации от авиакомпании по поводу случившегося пока не поступало.

ЕТ

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