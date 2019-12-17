Появляются подробности о многодетной семье из Химози, в отношении главы которой возбуждены 2 дела

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17 декабря 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства возбуждены два уголовных дела.

Одно из них, по подозрению в надругательстве над дочерью-подростком. В семье воспитывались восемь детей. Мужчина и женщина - родители детей - двоюродные брат и сестра. Женщина со своими родственниками, родной сестрой, не общалась около 20 лет.

Дети не ходили в школу, нигде не числились. Документов у них не было. Учила детей мать дома. Гуляли они только на территории участка вокруг коттеджа, за забор не выходили. Один раз в неделю ездил с матерью в церковь в Гатчину. Глава семейства с ним в храм не ходил.

Пятерых детей женщина родила дома, в ванной. Светлана знала, что Андрей насилует дочь с 2012 года. Но молчала, так как он угрожал, что "отрежет язык или расстреляет".

Следователи нашли в доме целый арсенал: автоматы Калашникова, пистолеты, пулемет, ружья, гранаты.

В доме полный беспорядок.

Соседи рассказали, что семья казалась благополучной. Глава семейства каждую весну красил дзоты, высаживал рядом елочки. На крупные военные праздники вывешивал во дворе Андреевский флаг.

На месте происшествия работают следователи. Подозреваемый задержан.