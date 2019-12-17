В Новороссийске мужчина решил убить двухлетнего сына

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17 декабря 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кубань24

Фото: соцсети

В Новороссийске мужчина решил убить своего двухлетнего сына, который после расставания родителей остался жить с матерью. Ребенок и его отец госпитализированы, мужчину ожидает психолого-психиатрическая экспертиза.

В Следственном комитете по Краснодарскому краю сообщили, что в понедельник, 16 декабря, мужчина забрал сына у жены. Затем, в ночь с 16 на 17 декабря, он решил убить мальчика и свести счеты с жизнью. Для этого он закрыл себя и ребенка в машине и пустил в салон выхлопные газы.

Происходящее заметил прохожий, который и сообщил в полицию. Мужчина и ребенок госпитализированы, состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое.