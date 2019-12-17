На Украине убили опергруппу СБУ, про которую рассказывал «Джокер»

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17 декабря 2019, 15:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото globallookpress.com/ Maxym Marusenko

Сотрудники опергруппы СБУ, которая пропала некоторое время назад в Закарпатье, найдены мертвыми. Об этом сообщил телеграмм-канал «Крiт СБУ». Ранее про нее сообщал другой инсайдер, телеграмм-канал «Джокер ДНР». По его данным убитые были завербованными агентами. Они были вынуждены скрываться от преследования.

Опергруппу нашли в лесном массиве. Тела четырех сотрудников были найдены в овраге около реки неподалеку от села Малая Копаня, в Виноградовском райое. Они были убиты выстрелом в голову.

Сообщается, что на телах сотрудников были обнаружены следы побоев. Кроме того, их душили. Об этом говорят характерные полосы на шее. Скорее всего, перед убийством они подверглись допросу и пыткам.

Сейчас проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В СБУ принято решение широкой огласке дело не предавать.

Не исключено, что причиной утаивания информации стали нюансы, о которых ранее рассказал автор телеграмм-канала «Джокер ДНР». Некоторое время назад он сообщил, что именно в Закарпатье, в Виноградовском районе пропала опергруппа СБУ. Сотрудники были завербованы российскими спецслужбами. Однако они на чем-то прокололись и попали под подозрение. После этого решили уйти.