У Ту-22 во время полета в Астраханской области отказал двигатель

//Происшествия 13+

17 декабря 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

двигатель, pixabay.com

Днем во вторник, 16 декабря, стало известно, что в ходе выполнения планового полета в Астраханской области у самолета Ту-22 произошел отказ двигателя. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ.

Подчеркивается, что благодаря грамотным действиям экипажа самолет удалось отвести от населенного пункта и посадить на грунт. Согласно последней информации, летчики в результате случившегося не пострадали – они самостоятельно покинули машину после приземления.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле не произошло.