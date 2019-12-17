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У Ту-22 во время полета в Астраханской области отказал двигатель

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У Ту-22 во время полета в Астраханской области отказал двигатель
двигатель, pixabay.com

Днем во вторник, 16 декабря, стало известно, что в ходе выполнения планового полета в Астраханской области у самолета Ту-22 произошел отказ двигателя. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ. 

Подчеркивается, что благодаря грамотным действиям экипажа самолет удалось отвести от населенного пункта и посадить на грунт. Согласно последней информации, летчики в результате случившегося не пострадали – они самостоятельно покинули машину после приземления.

В ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле не произошло.

ЕТ

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