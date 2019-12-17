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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Машина сорвалась с моста на железнодорожные пути в Кирове

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Машина сорвалась с моста на железнодорожные пути в Кирове
рельсы, pixabay.com
Легковая машина сорвалась на железнодорожные пути с путепровода высотой около 10 метров в Кирове. Соответствующую информацию во вторник, 17 декабря, предоставили в региональном управлении ГИБДД.
 
Происшествие случилось накануне вечером на улице Воровского. Согласно последним данным, 23-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением, вследствие чего машина врезалась в дорожное ограждение, а затем сорвалась с моста на железную дорогу.
 
И автоледи, и ее пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Автомобиль впоследствии был перемещен с путей сотрудниками МЧС.
ЕТ

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