Машина сорвалась с моста на железнодорожные пути в Кирове

Легковая машина сорвалась на железнодорожные пути с путепровода высотой около 10 метров в Кирове. Соответствующую информацию во вторник, 17 декабря, предоставили в региональном управлении ГИБДД.

Происшествие случилось накануне вечером на улице Воровского. Согласно последним данным, 23-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением, вследствие чего машина врезалась в дорожное ограждение, а затем сорвалась с моста на железную дорогу.

И автоледи, и ее пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Автомобиль впоследствии был перемещен с путей сотрудниками МЧС.