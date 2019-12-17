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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Товарный поезд переехал легковой автомобиль под Петербургом

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 47 news

Товарный поезд переехал легковой автомобиль под Петербургом
железная дорога, pixabay.com

В Гатчинском районе Ленинградской области товарный поезд протаранил легковушку, которая выехала на переезд, проигнорировав красный свет. Происшествие случилось в ночь на вторник, 17 декабря.

Товарняк протаранил легковушку на железнодорожном переезде в районе станции Войсковицы. Известно, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения с машиной из-за слишком длинного тормозного пути.

Подчеркивается, что в результате случившегося никто не пострадал, схода подвижного состава не произошло. Данный инцидент никак не повлиял на движение поездов.

ЕТ

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