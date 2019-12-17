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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В ДТП с автобусом Херсон-Москва на Украине погибли три человека

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В ДТП с автобусом Херсон-Москва на Украине погибли три человека
салон автобуса, pixabay.com
В Черниговской области Украины столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва. Согласно последней информации, в результате аварии погибли три человека, еще 15 пострадали.
 
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером неподалеку от села Мосты.
 
В настоящий момент уточняются личности погибших граждан. Выясняется также, в каком состоянии находятся 15 госпитализированных с травмами различной степени тяжести человек. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
ЕТ

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