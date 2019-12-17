В ДТП с автобусом Херсон-Москва на Украине погибли три человека

В Черниговской области Украины столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва. Согласно последней информации, в результате аварии погибли три человека, еще 15 пострадали.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером неподалеку от села Мосты.