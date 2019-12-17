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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Москве из сейфа магазина похитили почти восемь миллионов рублей

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве из сейфа магазина похитили почти восемь миллионов рублей
рубли, pixabay.com
Из сейфа магазина по продаже ножей, расположенного на юго-западе Москвы, неизвестный похитил 7,7 миллиона рублей. По факту случившегося столичные полицейские уже возбудили уголовное дело.
 
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 13 декабря. Кража была зафиксирована в магазине на улице Удальцова.
 
Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что неизвестный злоумышленник путем отжатия оконной рамы на первом этаже проник в помещение, взломал сейф и забрал оттуда крупную сумму. Дело заведено по статье "Кража". Вора ищут правоохранители.
ЕТ

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