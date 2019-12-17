//Происшествия 13+
В Москве из сейфа магазина похитили почти восемь миллионов рублей
17 декабря 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
17 декабря 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аурен Хабичев
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Верховная Рада обнародовала законопроект о децентрализации власти, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Полный текст документа опубликован на сайте…
Политика
Армия
Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.
Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США…
Способны ли в Киеве создать ядерное оружие и эффективные средства…
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Аграрной культурой номер один в 2019 г. неожиданно стала кукуруза…
Россияне поголовно отказываются от банков в пользу нового вида прибыли
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Калужская область предложила утвердить всероссийскую памятную дату…
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В Сеуле считают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в рамках своей традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с Соединенными…
Группа ученых из Брайтонского университета в Великобритании недавно провела масштабное исследование и выявила алкогольные напитки, которые являются…
В понедельник, 16 декабря, на территории Москвы прошла эвакуация двадцати районных судов, десяти школ и больницы в связи с поступившими в органы…
Операторы сотовой связи повышают абонентскую плату. Сотовый оператор «Билайн» с 16 января 2020 года повысит цены на ряд архивных тарифов на 17–18%…
Они не знают, что делать с выходящей из-под контроля страной
Жаркое из блогов
В ряду часто повторяемых в СМИ, соцсетях и видеоблогах аргументов против того, что нынешнее потепление выходит за рамки обычных естественных колебаний (речь идет…
Утром во вторник, 17 декабря, стало известно, что бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Согласно последней информации, политик…
Народный артист России Сергей Никоненко много путешествует по России. Последние лет двадцать у него было 50 городов в год. И он не по наслышке знает, как живут в глубинке…
В Гатчинском районе Ленинградской области товарный поезд протаранил легковушку, которая выехала на переезд, проигнорировав красный свет. Происшествие случилось в ночь…
Происшествия
На Кубани в минувшую субботу, 14 декабря, пропала девушка-подросток. 15-летняя школьница, как сообщили в СУСК по Краснодарскому краю, ушла из дома в выходной день и до…
Знаменитая фигурстка Татьяна Навка знает, почему на самом деле 17-летняя Алина Загитова, добившаяся максимального успеха в женском одиночном катании, прервала спортивную…
Общество
Недавно в Красноярске возбудили уголовное дело против массажистки, сломавшей ноги грудной девочке. В прошлом году в Нижнем Новгороде младенец скончался после сеанса…
В Черниговской области Украины столкнулись грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва. Согласно последней информации, в результате аварии погибли…
Руководство интернет-холдинга Rambler (Рамблер) просит прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx. 12 декабря Rambler сообщил о нарушении своих…
В России разрабатывается оборудование, которое сможет определить болезнь на ранней стадии. При этом никуда идти не надо. Проверить своё здоровье можно дистанционно.
В Шотландии ищут человека, который будет готов прожить неделю в шотландском замке. Согласно последней информации, соискателю предлагают зарплату в размере 5 тыс. долларов…
В советские времена в конце 1980-х спортивному комитету разрешили создать свою внешнеторговую всесоюзную организацию, чтобы продавать спортсменов и тренеров и получать…
В Пермском крае в городе Березники мужчина умер в троллейбусе. Бригада скорой помощи приехать на вызов к пассажиру не смогла. Не было свободной кареты скорой помощи.
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили смогли раскрыть тайну каменных истуканов с острова Пасхи. Эксперты узнали, зачем древние полинезийцы…
Из сейфа магазина по продаже ножей, расположенного на юго-западе Москвы, неизвестный похитил 7,7 миллиона рублей. По факту случившегося столичные полицейские…
В NASA во вторник, 17 декабря, рассказали, когда США "вернутся" на Луну. Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня в соцсети руководитель американского…
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом. Согласно последней информации пресс-службы областного главка МЧС, к настоящему момент возгорание удалось локализовать…
Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, который вылетел в Бангкок из Новосибирска, через два часа вернулся в аэропорт. Согласно последней информации, это случилось…
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Эксперт назвал четыре основные ошибки автомобилистов во время прогрева своих машин в зимний период. Ранее сообщалось, что современные транспортные средства не требуют…
Сегодня стало известно, что в октябре текущего года Россия увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов Америки на 622 миллиона долларов – до 10,697…
В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована. Девочка поделилась, что…
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FDA (Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Соединенных Штатов одобрило ID-Cap - устройство, которое передает цифровые сообщения из тела…
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Непознанное
Астролог Александр Зараев рассказал, каким цветам в одежде и аксессуарах стоит отдавать предпочтение при встрече года металлической крысы. По его словам, 2020 год не…
Общество
Вечером 15 декабря во дворе жилого дома по улице Маринеско произошла драка. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали очевидцы.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Мировые лидеры оценили…
Германия планирует облегчить условия для трудоустройства для граждан стран, не входящих в состав Евросоюза. Этот новогодний подарок Берлина вызвал оживленное обсуждение…
Перед Новым годом наступает пора, когда каждый старается найти для родных и близких уникальный и оригинальный презент, который запомнится надолго и будет радовать своего…
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова пообещала разобраться, почему мальчика, которого отчим в качестве наказания заставлял стоять коленями на гречке…
На Украине сразу два министра написали заявление с просьбой об отставке. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
С нового 2020 года вступают в силу новые правила, согласно которым граждане России смогут получить шенгенскую визу сроком действия в пять лет. Об этом сообщил генконсул…
Глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации…
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Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима за хищения на сумму порядка 11 миллиардов рублей…
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Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…
Одно из маркетинговых агентств Великобритании предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней для похмелья. Так работодатель планирует привлечь…
40 лет назад великий советский учёный, инженер сказал, что сделает оружие будущего. И Юрий Соломонов это сделал - создал ракету "Булава". Вместе с ним над этой ракетой…
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