В Москве из сейфа магазина похитили почти восемь миллионов рублей

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17 декабря 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

Из сейфа магазина по продаже ножей, расположенного на юго-западе Москвы, неизвестный похитил 7,7 миллиона рублей. По факту случившегося столичные полицейские уже возбудили уголовное дело.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 13 декабря. Кража была зафиксирована в магазине на улице Удальцова.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что неизвестный злоумышленник путем отжатия оконной рамы на первом этаже проник в помещение, взломал сейф и забрал оттуда крупную сумму. Дело заведено по статье "Кража". Вора ищут правоохранители.