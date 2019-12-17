Жилой дом горит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом. Согласно последней информации пресс-службы областного главка МЧС, к настоящему момент возгорание удалось локализовать на площади 80 квадратных метров.

В ведомстве утром во вторник, 17 декабря, сообщили, что пока информации о погибших и пострадавших в результате случившегося не поступало.

Сейчас на месте пожара работают пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Специалисты осматривают горевшее здание. Устанавливаются точные причины и обстоятельства распространения пламени.