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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Жилой дом горит в Екатеринбурге

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жилой дом горит в Екатеринбурге
пожар, pixabay.com
В Екатеринбурге загорелся частный жилой дом. Согласно последней информации пресс-службы областного главка МЧС, к настоящему момент возгорание удалось локализовать на площади 80 квадратных метров.
 
В ведомстве утром во вторник, 17 декабря, сообщили, что пока информации о погибших и пострадавших в результате случившегося не поступало.
 
Сейчас на месте пожара работают пять единиц спецтехники и 20 человек личного состава. Специалисты осматривают горевшее здание. Устанавливаются точные причины и обстоятельства распространения пламени.
ЕТ

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