Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Воздушное судно Airbus A320 поднялось в воздух 3.17 (23.17 понедельника по Москве) из Новосибирска в Бангкок, но через некоторое время вернулось в авиагавань. В настоящий момент транспортная прокуратура проводит проверку по факту данного инцидента.