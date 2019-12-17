Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности
самолет, pixabay.com
Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, который вылетел в Бангкок из Новосибирска, через два часа вернулся в аэропорт. Согласно последней информации, это случилось из-за технической неисправности.
 
Воздушное судно Airbus A320 поднялось в воздух 3.17 (23.17 понедельника по Москве) из Новосибирска в Бангкок, но через некоторое время вернулось в авиагавань. В настоящий момент транспортная прокуратура проводит проверку по факту данного инцидента.
 
Пассажирам самолета к настоящему моменту предоставлены напитки и питание. Прибытие резервного борта ожидается в районе 11.00 по местному времени.
ЕТ

//картина дня

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать Европе свою политику.

Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…