В Москве суды, школы и больница вновь были эвакуированы из-за угрозы взрыва

//Происшествия 13+

16 декабря 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

В понедельник, 16 декабря, на территории Москвы прошла эвакуация двадцати районных судов, десяти школ и больницы в связи с поступившими в органы анонимными сообщениями о минировании зданий.

"Щербинский, Савеловский, Кунцевский, Дорогомиловский, Коптевский, Зюзинский, Хамовнический, Кузьминский, Хорошевский, Чертановский, Никулинский, Останкинский, Тимирязевский, Черемушкинский, Преображенский, Бутырский, Пресненский, Таганский, Троицкий и Люблинский были эвакуированы", - рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В десять школ Москвы также поступили анонимные сообщения с информацией о том, что в зданиях учреждений заложены взрывные устройства. Для проверки данной информации и обследования территории на места выехали специалисты экстренных служб, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.

Кроме того, по данным ТАСС, также утром в понедельник анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в детскую инфекционную больницу на севере Москвы. Напомним, что волна "минирований" началась 28 ноября. За истекший период были эвакуированы десятки государственных учреждений и тысячи людей. Сообщения не подтвердились.