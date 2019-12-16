В Москве найден мертвым болгарский дипломат

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16 декабря 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

В Москве в ночь с 15 на 16 декабря обнаружено тело дипломата из Болгарии Любомира Николова. Мужчину нашли в квартире на улице Красного Маяка.

Согласно предварительным данным, смерть насупила из-за острой сердечной недостаточности.

Уроженец Софии, Любомир Николов обучался в московском институте народного хозяйства им. Плеханова, где получил специальность "Менеджмент и планирование народного хозяйства". Затем на протяжении тридцати лет мужчина занимал руководящие посты в болгарских торговых компаниях в РФ. В 2017 году он получил должность директора промышленного центра Болгарии в столице России.