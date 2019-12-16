На трассе в Краснодарском крае нашли шестилетнего мальчика

//Происшествия 13+

16 декабря 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА "Кубанские новости"

силуэт ребенка, pixabay.com

На трассе в Ейском районе Краснодарского края нашли шестилетнего мальчика. Согласно последней информации, ребенка, сидевшего у разделительного ограждения, заметила проезжавшая мимо автоледи.

Впоследствии выяснилось, что мальчик ехал в машине вместе со своим папой и в какой-то момент выронил свою шапку в окно. Мужчина остановил автомобиль и отправился искать головной убор. Ребенок испугался и пошел на поиски отца, но потерялся. Когда отец вернулся, сына в машине уже не было. Его забрала с собой автоледи.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю подчеркнули, что по факту данного инцидента никаких проверок не проводится.