На Урале в ходе падения 16-тонной платформы из грузовика погиб человек

На Урале из грузовика во время движения выпала платформа гусеничного крана весом в 16 тонн. В управлении ГИБДД в Свердловской области сообщили, что в результате происшествия погиб один человек.

Авария случилась около 6.00 по московскому времени на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Предполагается, что водитель грузовой машины не закрепил в кузове ходовую платформу гусеничного крана, вследствие чего во время проезда искривления дороги произошло падение груза.

Отмечается, что 16-тонная платформа упала на автомобили "УАЗ Патриот" и ВАЗ-2108, которые ехали во встречном направлении. Погиб водитель первой машины, а два пассажира из отечественного внедорожника и один из легковушки получили травмы.