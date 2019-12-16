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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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На Урале в ходе падения 16-тонной платформы из грузовика погиб человек

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Урале в ходе падения 16-тонной платформы из грузовика погиб человек
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На Урале из грузовика во время движения выпала платформа гусеничного крана весом в 16 тонн. В управлении ГИБДД в Свердловской области сообщили, что в результате происшествия погиб один человек.
 
Авария случилась около 6.00 по московскому времени на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Предполагается, что водитель грузовой машины не закрепил в кузове ходовую платформу гусеничного крана, вследствие чего во время проезда искривления дороги произошло падение груза.
 
Отмечается, что 16-тонная платформа упала на автомобили "УАЗ Патриот" и ВАЗ-2108, которые ехали во встречном направлении. Погиб водитель первой машины, а два пассажира из отечественного внедорожника и один из легковушки получили травмы.
ЕТ

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