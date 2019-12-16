//Происшествия 13+
На Урале в ходе падения 16-тонной платформы из грузовика погиб человек
16 декабря 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
16 декабря 2019, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Аурен Хабичев
Игорь Черский
Сергей Левченко, досрочную отставку которого с поста губернатора Иркутской области принял президент РФ Владимир Путин, может получить место в Госдуме. 10 декабря…
Экономика
Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.
Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…
Способны ли в Киеве создать ядерное оружие и эффективные средства…
Турецкий вопрос и отношения Москвы и Анкары в последнее время стали…
В Москве и Санкт-Петербурге состоялись премьеры нового фильма…
Долгая, очень долгая жизнь. Активная. Минимум лет под 100, а лучше…
Аграрной культурой номер один в 2019 г. неожиданно стала кукуруза…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Калужская область предложила утвердить всероссийскую памятную дату…
На Новый год россияне навострили лыжи во Вьетнам, Таиланд, Индию…
Американское издание опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Данный список был составлен аналитиками BAV Group…
Общество
В МЧС рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе новогодней ели и как ее устанавливать, чтобы обезопасить свой дом. По словам специалистов…
Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что объявившая о перерыве в спортивной карьере олимпийская чемпионка Алина Загитова…
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в понедельник, 16 декабря, рассказала, какая погода ожидает жителей России в январе. Зима…
Депутаты Левой партии обратились к Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому, по их мнению, в стране уделяется сейчас…
Россияне тратят на еду почти треть своих доходов. Эксперты сравнили россиян с жителями 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания.
Одесса, Николаев, Херсон и Запорожье могут отделиться от Украины вслед за Донецком и Луганском. Такую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил Павел Климкин…
На Урале из грузовика во время движения выпала платформа гусеничного крана весом в 16 тонн. В управлении ГИБДД в Свердловской области сообщили, что в результате…
Турция может закрыть для США две военные базы: в районе Инджирлик провинции Адана и в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке страны. "Турция даст ответ на любые…
На трассе в Пензе столкнулись пять легковых автомобилей. Согласно информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия…
Член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов. В аварийном жилье…
В мире
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме возмущен назначением в Финляндии премьер-министром страны 34-летней Санны Марин…
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева оскорбила в социальной сети одну из своих подписчиц, которая обвинила знаменитость в высокомерии, а также плохом отношении…
Общество
«АН» продолжает публиковать журналистское расследование про Сергея Арбузова, финансиста ближнего круга Януковича. Начало тут.
У супруга телеведущей Елены Летучей Юрия Анашенкова растут двое сыновей, от первого брака и от отношений с Асмик Вайе Рейтор. 41-летняя Лена Летучая и предприниматель…
Гражданин Российской Федерации устроил в Южной Корее смертельное дорожно-транспортное происшествие. По вине 26-летнего россиянина в южнокорейском городе Мокпхо погибли…
Пианистка, бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о своем расставании с певцом Прохором Шаляпиным, но лишь…
Журнал Forbes назвал самых заметных людей, которые в этом году вперые включены в список миллиардеров. Всего новых миллиардеров по версии Forbes 200. Особо издание…
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок – За жизнь" Юрий Павленко накануне сделал резонансное заявление. По словам политика, жители Украины "знают русский…
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал, который разгорелся между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе. Поводом послужило заявление…
В Великобритании появились сепаратистские настроения. В Шотландии, которая входит в состав королевства, попросили не держать их «против воли». Об этом сообщил телеканал…
В Москве сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину. Мужчина при виде полицейских набросился на них и стал угрожать предметом, напоминающим…
Приглашение Зеленского в адрес российских журналистов с предложением приехать на Украину тут же обросло серией скандалов. Они действительно поехали в Киев. Некоторые…
В городе Палласовка Волгоградской области учительницу русского языка отстранили от работы за то, что она подстригла ученика. Женщина обрезала ребенку челку. Очевидцы…
Сеть взбудоражил новый роман Мадонны. Поп-дива выбрала своим избранником 26-летнего танцора из ее кордебалета. Хоть пара не афиширует свои отношения, фанаты уверенны, что…
16 декабря в 17.00 в пресс-центре ИА «Росбалт» состоится пресс-конференция создателя и директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на тему: «Истинные причины…
Политика
Встречал президента Украины с Вселенским Патриархом Варфоломеем показала возможное охлаждение официального Киева к автокефалии. Зеленский отказался поддержать религиозное…
Здоровье
Врачи рассказали, что некоторым людям стоит ограничить в своем рационе присутствие представителей семейства пасленовых, таких как картофель, помидоры, перец и баклажаны.
Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 15 декабря, в Нижегородской области с участием пассажирского автобуса. Автобус перевернулся в Балахнинском районе, по уточненным…
Президент Украины пытается наладить связь в Дональдом Трампом. Представители Зеленского встретились с лоббистами из окружения американского президента. Об этом сообщили…
Знаменитый российский фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин Евгений Плющенко ответил на заявление тренерского штаба Этери Тутберидзе…
Евгений Плющенко рассказал о рабочем графике своего сына Саши. Мальчик много тренируется и выступает в ледовых шоу. Фигурист признался, что сейчас его сын зарабатывает…
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ближайший четверг может стать самым теплым за всю историю наблюдений. По словам метеоролога…
Украинские власти депортировали блогера Эльвина Исаева в Азербайджан. Это случилось накануне визита президента Украины в Баку.
В Кремле рассказали, на каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину. По словам Пескова, некоторые условия Стокгольмского арбитража являются неприемлемыми.
Телеграмм-канал «Джокер ДНР» рассказал о брожениях внутри Службы безопасности Украины. Там решили сократить всех руководителей.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о кризисе, в котором на сегодняшний день оказались отношения между Россией и Соединёнными Штатами.
Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале переговоров на саммите "нормандской четверки" украинская сторона пыталась отредактировать…
Фигуристка Татьяна Навка призналась, что не хотела бы комментировать скандал между тренерским штабом Тутберидзе и Евгением Плющенко, который начался после распространения…
Общество
Подруга инвалида-колясочника Евгения Садыма Юлия Надеина рассказала, что его не пустили отпраздновать свой день рождения в краснодарский караоке-клуб. По её словам…
Глава Минпросвещения Ольга Васильева порекомендовала учителям не задавать детям домашнее задание на новогодние праздники. По ее словам, дети не всегда понимают суть…
В воскресенье, 15 декабря, в московском аэропорту Домодедово сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета. Известно, что пассажир…
Недавно в России вышел в прокат фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Свое мнение о фильме высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший партнер Яшина по «Динамо»…
В январе в Латвии выходит документальный фильм «В лабиринте Атмоды». Фильм повествует о влиянии КГБ на процессы национального возрождения Латвии. В данной картине есть…
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года налог для самозанятых вводится ещё в 19 регионах страны. Документ разместили на официальном портале…
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру в ближайшее время. 17-летняя чемпионка объяснила, что переволновалась…
С малых лет многие привыкли при первых же признаках простуды пить горячий чай. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, что подобное лечение может лишь усугубить…
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Россию в качестве врага повлекут…
Почему «вредную» еду люди хотят гораздо чаще, чем полезную? Ученые из Мичиганского университета ответили на этот вопрос и перечислили продукты, которые могут вызвать…
Исключенный из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" депутат Верховной рады Антон Поляков заявил, что президент Украины уже не в состоянии контролировать свой офис…
СМИ опубликовали видео с места затонувших в Южной бухте Севастополя плавучего дока ПД-16 и подлодки Б-380. Отмечается, что инцидент произошел минувшей ночью.