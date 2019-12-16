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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На трассе в Пензе столкнулись пять автомобилей, погиб ребенок

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На трассе в Пензе столкнулись пять автомобилей, погиб ребенок
ДТП, pixabay.com
На трассе в Пензе столкнулись пять легковых автомобилей. Согласно информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб четырехлетний ребенок.
 
Авария случилась вечером в минувшее воскресенье на 627-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". Установлено, что погиб мальчик 2015 года рождения, который во время ДТП находился в салоне машины ВАЗ-2114. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
 
В ходе случившегося также пострадала женщина. Она была экстренно доставлена в медицинское учреждение.
ЕТ

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