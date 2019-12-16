На трассе в Пензе столкнулись пять автомобилей, погиб ребенок

На трассе в Пензе столкнулись пять легковых автомобилей. Согласно информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб четырехлетний ребенок.

Авария случилась вечером в минувшее воскресенье на 627-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал". Установлено, что погиб мальчик 2015 года рождения, который во время ДТП находился в салоне машины ВАЗ-2114. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе случившегося также пострадала женщина. Она была экстренно доставлена в медицинское учреждение.