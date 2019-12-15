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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Полицейские в Москве застрелили подозреваемого, который набросился на них с пистолетом

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Полицейские в Москве застрелили подозреваемого, который набросился на них с пистолетом
Фото: pixabay.com

В Москве сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину. Мужчина при виде полицейских набросился на них и стал угрожать предметом, напоминающим пистолет.

В главном столичном управлении МВД рассказали, что полицейские прибыли на вызов, где обнаружили женщину с ножевым ранением, а также мужчину, который неадекватно себя вел. Он набросился на стражей правопорядка, после чего один из них был вынужден применить табельное оружие. От полученного ранения мужчина скончался, женщина отправлена в больницу.

«По данным следствия, мужчина в ходе ссоры в квартире жилого дома нанёс своей матери удары ножом, женщине удалось выйти из квартиры и вызвать сотрудников правоохранительных органов», - рассказали в ведомстве.

АБ

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