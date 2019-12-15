Нижегородская область: в ДТП с автобусом пострадали 25 человек

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15 декабря 2019, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В аварии с автобусом, который перевернулся в Нижегородской области, пострадали до 25 человек. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ.

ДТП с нерейсовом автобусом произошло 15 декабря, в воскресенье, около четырех часов в Балахнинском районе. Автобус ехал из Иваново в Дзержинск. По данным МВД Нижегородской области, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус перевернулся, съехав в кювет.