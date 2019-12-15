В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в самолете

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15 декабря 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 декабря, в московском аэропорту Домодедово сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета. Известно, что пассажир собирался лететь рейсом "Москва-Краснодар".

"Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен", - рассказал источник в правоохранительных органов, отметив, что мужчина правонарушитель утверждал, что у него с собой взрывчатое вещество, которое он взорвет.

Полицейские задержали пассажира до выяснения обстоятельств. Проводится проверка.

Уточняется, что из-за инцидента рейс перенесли почти на 2,5 часа. Самолет вылетел в 16.00.

Текущее решение в отношении дебошира не сообщается.