Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в самолете

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Домодедово задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в самолете
фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 декабря, в московском аэропорту Домодедово сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета. Известно, что пассажир собирался лететь рейсом "Москва-Краснодар".

"Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен", - рассказал источник в правоохранительных органов, отметив, что мужчина правонарушитель утверждал, что у него с собой взрывчатое вещество, которое он взорвет.

Полицейские задержали пассажира до выяснения обстоятельств. Проводится проверка.

Уточняется, что из-за инцидента рейс перенесли почти на 2,5 часа. Самолет вылетел в 16.00.

Текущее решение в отношении дебошира не сообщается.

БА

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан