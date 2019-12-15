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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Калуге нашли подростков, которые ночевали в канализации

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Калуге нашли подростков, которые ночевали в канализации
фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел с двумя несовершеннолетними подростками в Калуге. Отмечается, что школьники сбежали от родителей несколько дней назад и прятались в канализационном люке.

В СК РФ рассказали, что о пропаже сообщили 10 декабря родственники. Поиском занимались сотрудники уголовного розыска, следователи и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Через некоторое время подростков нашли на улице в сквере. Школьники собирали бутылки и алюминий, чтобы купить себе немного еды. По их словам, они прятались от родителей и полиции.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и деталей происшествия.

БА

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