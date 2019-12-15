В Калуге нашли подростков, которые ночевали в канализации

//Происшествия 13+

15 декабря 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел с двумя несовершеннолетними подростками в Калуге. Отмечается, что школьники сбежали от родителей несколько дней назад и прятались в канализационном люке.

В СК РФ рассказали, что о пропаже сообщили 10 декабря родственники. Поиском занимались сотрудники уголовного розыска, следователи и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Через некоторое время подростков нашли на улице в сквере. Школьники собирали бутылки и алюминий, чтобы купить себе немного еды. По их словам, они прятались от родителей и полиции.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и деталей происшествия.