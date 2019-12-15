Во Владивостоке водитель-дрифтер сбил

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15 декабря 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стало известно о задержании местного жителя Владивостока, который устроил "мощный" дрифт на центральной площади вокруг главной новогодней елки. Отмечается, что мужчина снес статуэтку "мышь на сыре", стоимостью полмиллиона рублей.

"Вечером 14 декабря водитель автомашины Subaru Forester въехал на центральную площадь города Владивостока и начал дрифтовать вокруг новогодней елки. Во время движения он, не справившись с управлением, совершил наезд на установленную на территории площади новогоднюю фигуру", - сообщили в пресс-службе МВД.

Позже выяснилось, что машиной управлял мужчина 1999 года рождения. При этом экспертиза показала, что правонарушитель был в трезвом состоянии. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Установлено, что ущерб за сломанную новогоднюю декорацию составляет 677 тысяч рублей", - уточнили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Главные новости Владивостока (@vlnews24)14 Дек 2019 в 5:55 PST