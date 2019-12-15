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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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В Москве подросток погиб, играя с пистолетом

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве подросток погиб, играя с пистолетом
фото: Instagram

В российской столице девятиклассник случайно выстрелил в себя из отцовского боевого пистолета и погиб. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На юго-западе Москвы двое подростков играли с пистолетом, который принадлежал отцу одного из них. В какой-то момент оружие выстрелило, в результате чего школьник скончался, отметил собеседник агентства.

В настоящий момент ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, каким образом у отца погибшего появился пистолет с боеприпасами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

АС

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