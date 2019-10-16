Директор Rammstein рассказал подробности конфликта с охранником в Санкт-Петербурге

Концертный директор немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд объяснил причину драки с охранником на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной Санкт - Петербурга. По его словам, он просто выпускал гостей после съёмок на катере.
"Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было... Я увидел, что там такая простенькая цепочка. Я ее открыл, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать", - передаёт слова менеджера РЕН ТВ.
Рейбанд отметил, что несколько раз пытался объяснить мужчине , что не знал о правилах выхода пассажиров. На что сотрудник охраны агрессивно реагировал и посылал его.
"Я повернулся, потому что никому не позволяю посылать себя", - пояснил он, отметив, что любой настоящий русский мужчина поступил бы так же.
Рейбанд извинился перед владельцем катера и объяснил, что охранник не выполнял свои должностные обязанности.