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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Директор Rammstein рассказал подробности конфликта с охранником в Санкт-Петербурге

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Rammstein рассказал подробности конфликта с охранником в Санкт-Петербурге
фото: Анар Рейбанд, Instagram

Концертный директор немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд объяснил причину драки с охранником на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной Санкт - Петербурга. По его словам, он просто выпускал гостей после съёмок на катере.

Видео: директор Rammstein ударил охранника в Петербурге

Видео: директор Rammstein ударил охранника в Петербурге

"Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было... Я увидел, что там такая простенькая цепочка. Я ее открыл, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать", - передаёт слова менеджера РЕН ТВ.

Рейбанд отметил, что несколько раз пытался объяснить мужчине , что не знал о правилах выхода пассажиров. На что сотрудник охраны агрессивно реагировал и посылал его.

"Я повернулся, потому что никому не позволяю посылать себя", - пояснил он, отметив, что любой настоящий русский мужчина поступил бы так же.

Рейбанд извинился перед владельцем катера и объяснил, что охранник не выполнял свои должностные обязанности.

БА

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