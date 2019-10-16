Видео: директор Rammstein ударил охранника в Петербурге

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16 октября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Концертный директор и приятель солиста немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд устроил драку с охранником на пристани "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной Санкт - Петербурга.

Согласно источнику, конфликт произошел во время отдыха Рейбанда на корабле в компании прекрасных спутниц. Известно, что охранник сделал замечание менеджеру группы, когда тот проходил через турникеты с девушками. На что Рейбанд отреагировал оскорблением, а после ударил мужчину по голове, пишет Фонтанка.ру.

"Он просто сказал: "Иди на". Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя. При этом я не стал его избивать, просто повернулся и слегка тяпнул его", - пояснил директор, отметив, что нарушил правила по незнанию, а его обвинили сразу в хамстве.

Видео с места происшествия.