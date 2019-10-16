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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В Екатеринбурге три дня назад пропала 19-летняя студентка и не выходит на связь

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Екатеринбурге три дня назад пропала 19-летняя студентка и не выходит на связь
фото: сотрудник полиции, сайт МВД РФ

В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка медицинского ВУЗа Анна И. Отмечается, что девушка пропала, когда её родители были в отпуске, и уже три дня не выходит на связь.

Мать студентки Татьяна заявила, что на кадрах с камер видеонаблюдения был замечен незнакомый ей мужчина. По её словам, девушка может находиться сейчас с ним, пишет портал "E1.RU".

"Замешан мужчина. Мы его не знаем. Такое впечатление, что ее удерживают силой, иначе почему она не выходит на связь?", - сообщила женщина.

Татьяна отметила, что из квартиры пропали два паспорта девушки - заграничный и российский. Мама студентки добавила, что Анна раньше уходила из дома на три дня, но всегда была на связи.

Женщина призналась, что девушка могла уйти из-за ссоры, которая произошла накануне. Однако конфликт был не настолько серьёзным, чтобы "пропасть по собственной воле", считает Татьяна.

БА

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