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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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В нижегородском лесу нашли тело охотника, пропавшего месяц назад

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

В нижегородском лесу нашли тело охотника, пропавшего месяц назад
ружье, pixabay.com
В лесу в Нижегородской области было найдено тело охотника, который пропал месяц назад. Соответствующую информацию днем в среду, 16 октября, предоставило региональное следственное управление.
 
6 сентября 66-летний мужчина ушел на охоту из своего дома в поселке Красная Речка Арзамасского района и не вернулся. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Через месяц тело пенсионера было найдено в лесном массиве Ардатовского района.
 
Согласно версии следствия, в гражданина выстрелил из ружья 52-летний житель соседнего села. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Стрелявший на следующий день вывез тело погибшего в другой район и спрятал. Подозреваемый к настоящему моменту задержан. Устанавливаются мотивы предполагаемого убийцы, передает РИА "Новости".
ЕТ

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