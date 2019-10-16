В нижегородском лесу нашли тело охотника, пропавшего месяц назад

В лесу в Нижегородской области было найдено тело охотника, который пропал месяц назад. Соответствующую информацию днем в среду, 16 октября, предоставило региональное следственное управление.

6 сентября 66-летний мужчина ушел на охоту из своего дома в поселке Красная Речка Арзамасского района и не вернулся. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Через месяц тело пенсионера было найдено в лесном массиве Ардатовского района.