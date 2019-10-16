В Хабаровском крае задержали «черных рыболовов» во главе с краснодарцем

//Происшествия 13+

16 октября 2019, 14:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С 2017 года в Хабаровском крае орудовала банда браконьеров, промышлявших незаконной добычей осетровых и их икры. Возглавлял группировку житель Краснодарского края.

Незаконный лов банда устроила в акватории Амура в Ульчском районе. Помимо краснодарца, ранее проживавшего в Комсомольске-на-Амуре, в нее входили четверо жителей региона. Их деятельность правоохранительные органы пресекли в 2019 году. Во время следственных действий оперативниками были изъяты порядка 200 литров икры, рыболовные снасти, маломерные суда и различного объема тара.

В настоящее время пятеро обвиняются по части третьей статьи 258 уголовного кодекса РФ – незаконные добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Проводится допрос свидетелей, а также различные экспертизы.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю.