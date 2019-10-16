"Погоня": водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Москве

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16 октября 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт ГИБДД РФ

В среду, 16 октября, неизвестный водитель сбил ребёнка в Бескудниковском районе на севере Москвы и скрылся с места аварии. Сотрудники полиции начали поиск злоумышленника.

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"На Бескудниковском бульваре в районе д. 29 водитель Mitsubishi совершил наезд на ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Ведётся проверка", - сообщили в правоохранительных органах АГН "Москва".

В ведомстве добавили, что для розыска подозреваемого введён план "перехват". По факту произошедшего инцидента проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей.

Текущее состояние и личность сбитого ребенка не уточняются.