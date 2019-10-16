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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Подозрительный сверток нашли на железнодорожных путях в Новой Москве

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Подозрительный сверток нашли на железнодорожных путях в Новой Москве
железная дорога, pixabay.com
Утром в среду, 16 октября, подозрительный сверток с проводами был обнаружен на железнодорожных путях в Новой Москве. Согласно последней информации, на место находки были оперативно вызваны саперы.
 
Представитель экстренных служб столицы отметил, что сверток, из которого торчат провода, нашли прохожие в Щербинке, передает сегодня РИА "Новости".
 
На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые быстро выставили оцепление и вызвали саперов. В настоящий момент устанавливается, кто и зачем оставил предмет на рельсах. Выясняется, опасен ли сверток.
ЕТ

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