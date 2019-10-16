Пятилетняя жительница Новокузнецка, которой подруги подожгли платье, дала показания

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая попала в реанимацию с ожогами после того, как ей подожгли платье, дала показания. По словам несовершеннолетней, ее подруги сделали это специально.

Мама пострадавшего ребенка Людмила Лепке отметила, что ее дочь говорит только губами, поскольку в ее шее стоит трубка. Девочка заявила, что подруги намеренно подожгли ткань и удерживали младшую приятельницу, чтобы та не убежала, передает РИА "Новости". Девочки 10 и 13 лет зажимали своей "жертве" рот. Пострадавшая утверждает, что такое "наказание" школьницы придумали за то, что она обещала рассказать их старшей сестре, что они курят.