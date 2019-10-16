Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пятилетняя жительница Новокузнецка, которой подруги подожгли платье, дала показания

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

Пятилетняя жительница Новокузнецка, которой подруги подожгли платье, дала показания
зажигалка, pixabay.com
Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которая попала в реанимацию с ожогами после того, как ей подожгли платье, дала показания. По словам несовершеннолетней, ее подруги сделали это специально.
 
Мама пострадавшего ребенка Людмила Лепке отметила, что ее дочь говорит только губами, поскольку в ее шее стоит трубка. Девочка заявила, что подруги намеренно подожгли ткань и удерживали младшую приятельницу, чтобы та не убежала, передает РИА "Новости". Девочки 10 и 13 лет зажимали своей "жертве" рот. Пострадавшая утверждает, что такое "наказание" школьницы придумали за то, что она обещала рассказать их старшей сестре, что они курят.
 
Инцидент произошел 7 августа во время прогулки. Девочка получила 70-75% ожогов тела. Ее ждет длительная реабилитация. В настоящий момент состояние ребенка является критическим.
ЕТ

//картина дня

В мире

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнить часть минских соглашений после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

‍Исследователи ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе. Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время этой миссии женщина родит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Учительница Екатерина Тураносова, которую обвинили в издевательствах над детьми в коррекционной школе в Москве, подала заявление в полицию. Педагог заявляет, что…

//новости ан

В Рязанской области по кабельному ТВ вместо программы «Место встречи» на канале НТВ, пустили в эфир порнографический фильм. Неполадка длилась 15 минут, и объяснил…

//новости ан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем планируется встретиться в октагоне теперь. Поединок может пройти уже весной следующего года. "Других достойных нет"…