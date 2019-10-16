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Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

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Следователь рассказал, откуда в крови сбитого насмерть 6-летнего мальчика алкоголь

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Следователь рассказал, откуда в крови сбитого насмерть 6-летнего мальчика алкоголь
фото: pixabay.com

Бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, адвокат, следователь по делу Чикатило Владимир Калиниченко отреагировал на ситуацию с обнаружением алкоголя в крови сбитого насмерть полицейским мальчика в Кировской области.

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"Ситуация с мальчиком - полная чепуха, потому что мальчик не был из неблагополучной семьи. В деле произошло впрыскивание алкоголя. В мое время это было за бутылку водки. Наиболее вероятно, что здесь имела место подделка материалов", - передаёт слова следователя URA.RU.

 

По его словам, иногда оперативный работник специально просит эксперта ускорить работу по делу и происходит подделка. Калиниченко добавил, что в подобной ситуации должен разбираться Минздрав, но он отметил, что это накладывает свои сложности.

"В Минздраве так и говорят: против своих не попру. Поэтому ошибкой медиков должен разбираться не Минздрав, а Министерство юстиции", - заключил он.

БА

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